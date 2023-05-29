Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров осадил Азамата Мусагалиева за критику в свой адрес

Филипп Киркоров назвал Азамата Мусагалиева «филиппинским Ельциным»

close
100%
@azabraza1984/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Филипп Киркоров в эфире шоу «Концерты» на ТНТ резко ответил юмористу Азамату Мусагалиеву на критику в свой адрес.

Телеведущий призвал Киркорова не мешать ему и «не петь свои песни». В ответ на это артист обрушился на Мусагалиева.

«Послушай меня, муха, встала и полетела отсюда! Я как ни включу «ТНТ», везде твоя щекастая рожа, филиппинский Ельцин. Берега попутала, жужелица странная? Ты пока яйца в говно кладешь, муха, я туда Баскова опустил, еще и денег за это получил. Ты мутной каплей висел снизу рейтинга, когда вся страна Новый год с меня начинала. Я теперь примадонн», — заявил Киркоров.

После этого знаменитости помирились и обнялись. Примирение они объяснили тем, что в мире шоу-бизнеса часто происходят скандалы.

Ранее Филипп Киркоров обратился к Кристине Орбакайте. Певец заявил, что его знакомство и отношения с певицей всегда «были вопреки». Сначала артистка была его падчерицей, но теперь стала «большим другом». Киркоров заявил, что Орбакайте удалось не просто стать «звездным» ребенком Аллы Пугачевой, но и построить как музыкальную, так и актерскую карьеру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях