Филипп Киркоров осадил Азамата Мусагалиева за критику в свой адрес

Певец Филипп Киркоров в эфире шоу «Концерты» на ТНТ резко ответил юмористу Азамату Мусагалиеву на критику в свой адрес.

Телеведущий призвал Киркорова не мешать ему и «не петь свои песни». В ответ на это артист обрушился на Мусагалиева.

«Послушай меня, муха, встала и полетела отсюда! Я как ни включу «ТНТ», везде твоя щекастая рожа, филиппинский Ельцин. Берега попутала, жужелица странная? Ты пока яйца в говно кладешь, муха, я туда Баскова опустил, еще и денег за это получил. Ты мутной каплей висел снизу рейтинга, когда вся страна Новый год с меня начинала. Я теперь примадонн», — заявил Киркоров.

После этого знаменитости помирились и обнялись. Примирение они объяснили тем, что в мире шоу-бизнеса часто происходят скандалы.

Ранее Филипп Киркоров обратился к Кристине Орбакайте. Певец заявил, что его знакомство и отношения с певицей всегда «были вопреки». Сначала артистка была его падчерицей, но теперь стала «большим другом». Киркоров заявил, что Орбакайте удалось не просто стать «звездным» ребенком Аллы Пугачевой, но и построить как музыкальную, так и актерскую карьеру.