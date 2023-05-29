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Съемочная группа «Киностудия Слово» попала под сель в Дагестане

В Дагестане съемочная группа «Киностудия Слово» попала под сель, есть пострадавшие

Съемочная группа продакшена «Киностудия Слово» попала под сход селя в Дагестане. Они занимались съемками нового фильма. Как пишет Telegram-канал Mash, в результате инцидента пострадало 10 человек.

ЧП произошло у Гунибского водопада. Как отвечают авторы канала, это место не считается безопасным, раньше там были несчастные случаи с летальным исходом. Место не рекомендуют для съемок. Но тем не менее съемочная группа отправилась именно туда.

По словам членов группы, инструктажа не проводили, а на 150 человек нашлось всего 15 касок.

На третий съемочный день начался ливень, водопад стал более мощным, а потом сошел сель. Он снес всех, кто был около него. Часть людей успели отбежать, пострадавшим помогли выбраться нанятые для съемок каскадеры. Десять человек получили травмы средней тяжести.

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