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Сериал «Дом дракона» продлят как минимум до четвертого сезона

HBO планирует снять больше четырех сезонов сериала «Дом дракона»

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HBO

Руководительница драматических проектов HBO Франческа Орси призналась, что на обсуждении у студии сейчас находятся как минимум четыре новых сезона по сериалу «Дом Дракона». Ее слова передает Deadline.

«Джордж Мартин и Райан Кондал собираются встретиться после забастовки сценаристов. Они хотят выяснить, как долго будет идти сериал. Четыре сезона? Не думаю, что будет меньше четырех. Но может и больше. Посмотрим», — сказала Орси.

В апреле стартовали съемки второго сезона фэнтези-сериала «Дом дракона» — приквела шоу «Игра престолов» по романам писателя Джорджа Р. Р. Мартина. В нем должны появиться «пять новых драконов», а самих серий будет меньше. Сериал планируют выпустить в 2024 году.

Примерно в то же время HBO анонсировал производство еще одного приквела «Игры престолов», который получил название «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Пока разработка скрипта находится на паузе из-за забастовки сценаристов, заявила Орси.

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они потребовали учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.

Ранее сообщалось, что HBO планирует выход второго сезона «Last Of Us» к 2025 году с учетом забастовки сценаристов.

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