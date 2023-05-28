Алла Пугачева поддержала Юлию Высоцкую на фоне травли из-за кулинарного шоу

Артистка Алла Пугачева оставила под постом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Юлии Высоцкой «сердечные» эмодзи в знак поддержки на фоне травли актрисы и телеведущей из-за программы «Едим дома!».

В посте Высоцкая призналась, что встретила много хороших людей. «Спасибо! Добрые слова, мысли и пожелания возвращаются бумерангом», — написала телеведущая. В комментариях ее поддержали Алла Пугачева, актрисы Ирина Старшенбаум и Марина Хэндс.

Двумя днями ранее Высоцкая опубликовала пост со словами из песни Виктора Цоя: «Закрой за мной дверь. Я ухожу». В ответ на это в комментариях начали писать лестные комментарии в адрес телеведущей. «С 2008 года (с момента, как я стала жить без родителей) я была с вами, записями программы «Едим Дома!». Это не только про рецепты, это про вашу прекрасную энергетику»; «Юлия, вы прекрасный человек. Ленивые вареники у меня наконец-то получились, благодаря вашему рецепту», — написали поклонники под постом.

Ранее в сети появились слухи, что Высоцкая уехала из России из-за травли. Представители Юлии Высоцкой отказались комментировать отъезд актрисы за границу.