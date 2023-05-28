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Победительница «Золотой пальмовой ветви» раскритиковала Макрона со сцены Каннского фестиваля

Режиссерка Жюстин Трие осудила Макрона за подавление забастовок во Франции

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Auvergne Rhône-Alpes Cinema

Французская режиссерка Жюстин Трие, принимая награду Каннского фестиваля за фильм «Траектория падения», раскритиковала в благодарственной речи президента Эммануэля Макрона и «неолиберальное правительство» Франции. Об этом пишет The Guardian.

Трие обвинила французское правительство в «коммерциализации культуры, что ведет к исчезновению культурной исключительности Франции». Она также упрекнула Эммануэля Макрона за то, что он подписал законопроект о повышении пенсионного возраста, несмотря на массовые протесты.

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что ее «поразила» речь победительницы Трие. «Давайте не будем забывать, что этот фильм не увидел бы свет без нашей французской модели финансирования кино», — подчеркнула она.

Жюстин Трие стала обладательницей «Золотой пальмовой ветви» 76-го Каннского кинофестиваля с триллером «Траектория падения». Она оказалась третьей женщиной в истории, получившей эту награду.

Ранее сообщалось, что японский актер Кодзи Якусе и актриса Мерве Диздар признаны лучшими на фестивале в Каннах.

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