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Оксана Акиньшина подала в суд на мужа

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Nadezhda Markalova/Global Look Press

Актриса Оксана Акиньшина подала в суд на своего супруга, продюсера Арчила Геловани. Об этом сообщает mk.ru.

Уточняется, что Акиньшина и Геловани так и не оформили развод официально, хотя еще в 2018 году появилась информация о расставании пары. Сообщается, что Пресненский суд Москвы рассматривает иск актрисы к мужу, в котором требуется взыскать с продюсера деньги по договору займа. О какой сумме идет речь, не уточняется.

По данным СМИ, сейчас Акиньшина состоит в отношениях с Данилой Козловским. Об отношениях знаменитостей стали писать в 2020 году, после выхода фильма «Чернобыль». Артисты скрывают свой роман и не публикуют совместных фотографий в соцсетях. Несмотря на это, осенью 2022 года их заметили на отдыхе в Турции, а в январе 2023 года пару сфотографировали на свидании в Третьяковской галерее.

За Геловани Акиньшина замужем с 2012 года. У супругов двое детей: 9-летний Константин и 6-летняя Эмми.

Данила Козловский с 2015 по 2020 год состоял в отношениях с актрисой и моделью Ольгой Зуевой. В 2020 году они стали родителями дочери Оды Валентины. На данный момент Зуева вместе с дочкой живут в США.

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