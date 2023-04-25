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Прохор Шаляпин рассказал о камерах в уборной на «Фабрике звезд»

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shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с «Пятым каналом» признался, что на шоу «Фабрика звезд» участники постоянно были под камерами.

По словам артиста, из-за этого он воспринимал свою жизнь как реалити-шоу. «Ни для кого не секрет, что камеры были и в туалете. Но я как говорил — что там кто не видел? Что естественно, то не безобразно. И, соответственно, очень быстро перестал стесняться этих камер. А так — я создан для камер, понимаете? Вся жизнь моя — прямой эфир», — отметил Шаляпин.

Также исполнитель вспомнил о конфликте с Виктором Дробышем, который произошел после «Фабрики звезд». Шаляпин утверждает, что не держит зла на продюсера. «С Дробышем в основном только смеялись, у нас прекрасные были отношения, я его обожал-любил как старшего друга, как отца, боготворил его творчество, песни. На сегодняшний день я забыл все плохое, все эти выяснения бесконечные. Если я чем-то обидел Дробыша, хочу попросить прощения», — поделился он.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что некоторые родственники его ненавидят. По словам певца, он держит многих членов семьи на расстоянии.

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