Гуф сообщил о разводе с Юлией Королевой

Рэпер Гуф в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил о разводе с молодой супругой Юлией Ковалевой. Музыкант намекнул, что в процессе развода ему могут понадобиться адвокаты из-за судебных споров.

«Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина, и буду всегда рядом», — написал Гуф.

10 марта рэпер показал в социальной сети серию роликов, на которых жена плачет и обвиняет музыканта в употреблении запрещенных веществ. Позже исполнитель удалил видео. Королева в свою очередь сообщила о проблемах рэпера со здоровьем. По словам девушки, ему нужно было взять перерыв, чтобы восстановить моральные и физические силы.

17 марта Королева призналась, что возобновила посещение психотерапевта через 1,5 года после последнего сеанса. Также через несколько дней девушка сообщила, что у нее есть настоящие враги. Как заявила супруга рэпера, есть люди, желающие звезде бед из-за самого факта ее существования.

Ранее Королева рассказала, что рэпер не разрешает показывать лицо их общей дочери из-за суеверности.