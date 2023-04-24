Прохор Шаляпин признался, что некоторые родственники его ненавидят

Певец Прохор Шаляпин признался в шоу «Звезды сошлись», что держит родственников на расстоянии.

Шаляпин объяснил, что у него много родственников, однако не все его любят. «Каких-то я ненавижу, кто-то ненавидит меня», — рассказал звезда. С троюродным братом Николаем Хлякиным артист тоже общается по случаю. Однако это не обижает родственника музыканта.

Хлякин признался, что сам не против такой связи. «У меня сложилась другая модель воспитания. Поэтому я не тянусь к нему (Шаляпину)», — объяснил мужчина. Он добавил, что общается с артистом «в дипломатичном, товарищеском ключе».

Хлякин живет со своей девушкой в Краснодаре. Он работает менеджером по логистике в косметологической фирме, а также подрабатывает, делая «расслабляющий массаж» для женщин. Он отметил, что это процедура бывает «на грани эротической».

«Это атмосфера, музыка. Но все заканчивается не тем логическим концом. Заканчивается все тем, что девушка расслабляется физически и морально», — уточнил Хлякин.

Ранее Шаляпин заявил, что мужчины должны ухаживать за внешностью и заботиться о здоровье.