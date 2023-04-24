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Филипп Киркоров назвал Галкина* и Пугачеву своими родными людьми

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Global Look Press

Певец Филипп Киркоров заявил в беседе с aif.ru, что не собирается обсуждать нынешние действия и позицию комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Киркоров объяснил, что Галкин и его жена Алла Пугачева для него все равно остались родными людьми. Музыкант признался, что на данный момент не поддерживает контакт с Примадонной. По словам артиста, у бывшей жены «были свои причины» прекратить с ним общение.

Однако Киркоров не держит обид на Пугачеву. Он вспоминает звезду только с «добром и благодарностью».

«Это были невероятно интересные 10 лет. Жить с таким человеком — это подарок судьбы. На моем месте мечтали быть сотни, если не миллионы, мужчин. Но повезло мне», — поделился Киркоров.

Артист признался, что «натворил много глупостей» в браке с Пугачевой. «Надо было целиком посвятить себя этой женщине, а я занимался карьерой. Она мне этого не простила», — объяснил звезда.

Киркоров отметил, что несмотря на отъезд Пугачевой из России в Израиль, артистка любит свою родину. Певец заявил, что артистка, как верная женщина, последовала за мужем.

Ранее Киркоров рассказал о последней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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