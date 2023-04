HBO выдвинет оператора «Last Of Us» Ксению Середу на «Эмми»

Стриминг HBO выдвинет операторов сериала «Last Of Us» Ксению Середу и Эбена Болтера на премию «Эмми». Об этом сообщает The Variety.

Отмечается, что Середа и Болтер поборются в категории «Лучшая работа оператора в получасовом сериале». Они работали над несколькими эпизодами: так, Середа сняла первую, вторую и седьмую серию, а на «Эмми» выдвинут только первую. В багаже Болтера третий, четвертый и пятый эпизоды, но представят только третий.

Кинооператор Ксения Середа родилась в Москве. Она сняла работу «Кислота» Александра Горчилина, которая победила в конкурсе «Кинотавр. Дебют». Оператор также задала визуальную основу фильму «Дылда» Кантемира Балагова, которую выдвигали на «Оскар» от России. И работала с Данилой Козловским в «Чернобыле».

Выдвинутый на «Эмми» эпизод «Last Of Us» начинается в 1968 году. На ток-шоу ученый признается, что если грибок подстроится под человеческий организм и распространит вирус, — эту эпидемию будет невозможно остановить. В этом же эпизоде, спустя несколько десятилетий, предсказания ученого сбываются. И главный герой Джоэл (Педро Паскаль) начинает борьбу за выживание.

Ранее сообщалось, что поцелуй с зомби из сериала The Last of Us номинировали на премию MTV Movie Awards.