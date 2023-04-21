Жена пропавшего без вести актера Дрейка Белла подала на развод

Жена американского актера Дрейка Белла, известного по главной роли в подростковом сериале «Дрейк и Джош», подала на развод с артистом спустя неделю после его исчезновения. Об этом пишет TMZ.

По данным СМИ, Джанет фон Шмелинг официально решила завершить отношения после четырех лет брака. Сообщается, что Белл и его супруга расстались еще в сентябре 2022 года из-за непримиримых разногласий, у пары есть общий ребенок.

13 апреля Белла сочли пропавшим без вести, однако на следующие сутки он объявился, объяснив свою пропажу тем, что оставил телефон в машине. Белл дебютировал на телевидении в возрасте пяти лет. Снимался в проектах канала Nickelodeon «Шоу Аманды» и «Дрейк и Джош».

В 2015 году Белла арестовали за вождение в нетрезвом виде. В 2021 он признал себя виновным по обвинению в попытке создания угрозы для детей и распространении вредных для несовершеннолетних материалов, за что получил два года условного срока и был приговорен к 200 часам общественных работ.

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