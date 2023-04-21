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Обвиненный в харассменте звезда «Белого лотоса» Абрахам объяснил свое увольнение плохим анекдотом

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Charles Sykes/Invision/AP Photo

Обвиненный ранее в харассменте звезда «Белого лотоса» Ф. Мюррэй Абрахам объяснил свое увольнение неудачной шуткой, сообщает Variety.

Недавно актер оказался в центре скандала: несколько женщин обвинили его в неподобающем поведении на съемках сериала «Магический квест», в котором он исполнил одну из центральных ролей.

Позже выяснилось, что первые жалобы на актера поступили еще год назад, но тогда студия, занимающаяся выпуском проекта, ограничилась выговором.

После новых обвинений в адрес Абрахама было принято решение о его увольнении. Сам актер, который сперва отказывался комментировать скандал, прервал свое молчание.

По словам звезды, его увольнение обусловлено тем, что на съемочной площадке он позволил себе несколько неуместных анекдотов.

«Я рассказал неудачные шутки, которые оскорбили нескольких моих коллег. Глубоко сожалею о случившемся и приношу свои извинения. Этот опыт поспособствовал моему внутреннему росту и помог многое переосмыслить», — высказался в своем официальном заявлении актер.

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