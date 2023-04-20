Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джордж Клуни вспомнил, как Марк Уолберг и Джонни Депп отказались сниматься в «Одиннадцати друзьях Оушена»

close
100%
Warner Bros. Pictures

Звезда «Одиннадцати друзей Оушена» Джордж Клуни и режиссер Стивен Содерберг вспомнили, что актеры Марк Уолберг и Джонни Депп «послали» их после предложения принять участие в картине. Об этом Клуни и Содерберг вспомнили в беседе с Entertainment Weekly.

«Некоторые известные люди сказали нам: «Отвалите». Это были Марк Уолберг и Джонни Депп, но еще и другие. Теперь они жалеют об этом. Как я жалею, что снялся в «Бэтмене», — сказал Клуни.

Актер также рассказал, как им удалось уговорить Джулию Робертс сняться в фильме. Он в шутку прислал ей сценарий и $20 одной купюрой. «Слышал, что ты теперь получаешь 20 [млн долларов] за картину», — было написано в записке. Клуни подчеркнул, что эта шутка рассмешила Робертс, и поэтому актриса согласилась.

Фильм «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 2001 году. В каст также вошли Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Энди Гарсиа и другие.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм хочет запустить свой бренд алкогольных напитков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях