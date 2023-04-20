Джордж Клуни вспомнил, как Марк Уолберг и Джонни Депп отказались сниматься в «Одиннадцати друзьях Оушена»

Звезда «Одиннадцати друзей Оушена» Джордж Клуни и режиссер Стивен Содерберг вспомнили, что актеры Марк Уолберг и Джонни Депп «послали» их после предложения принять участие в картине. Об этом Клуни и Содерберг вспомнили в беседе с Entertainment Weekly.

«Некоторые известные люди сказали нам: «Отвалите». Это были Марк Уолберг и Джонни Депп, но еще и другие. Теперь они жалеют об этом. Как я жалею, что снялся в «Бэтмене», — сказал Клуни.

Актер также рассказал, как им удалось уговорить Джулию Робертс сняться в фильме. Он в шутку прислал ей сценарий и $20 одной купюрой. «Слышал, что ты теперь получаешь 20 [млн долларов] за картину», — было написано в записке. Клуни подчеркнул, что эта шутка рассмешила Робертс, и поэтому актриса согласилась.

Фильм «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 2001 году. В каст также вошли Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Энди Гарсиа и другие.

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