Яна Рудковская предположила, что через 80 лет у Киркорова из глаз начнут «бить лазеры»

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале оценила недавние изменения во внешности певца Филиппа Киркорова. 55-летний исполнитель увеличил ягодицы.

«Давайте просто свыкнемся с истиной, что через пятьдесят лет единственный из нас, кто останется при таких бедрах, прессе и красоте, по-прежнему будет только Филипп Киркоров. Еще через тридцать у него появится бионический протез, а из глаз начнут бить лазеры», — написала Рудковская.

Накануне, 19 апреля, Киркоров показал результат хирургического вмешательства, выступив в облегающем комбинезоне на концерте в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, ягодицы Киркорову могли увеличить при помощи липофиллинга (процедура, при которой недостающие объемы тела заполняются собственным жиром).

Незадолго до этого Киркорову сделали коррекцию позвоночника и сформировали пресс с помощью специального аппарата. По мнению исполнителя, знаменитостей «встречают по одежке, провожают песнями». Процесс реабилитации занял у Киркорова 3 месяца.

«Трехмесячный труд явил такой результат, который дает мне возможность летать по сцене, парить, готовиться к концертам, продолжать свой юбилейный тур. Это совсем другое ощущение себя на сцене», — рассказал Киркоров в интервью «Центральному телевидению» на НТВ.

Ранее Киркоров признался, что уже несколько месяцев состоит в отношениях.