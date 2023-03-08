Светлана Немоляева раскрыла главный талант Андрея Миронова

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась воспоминаниями о своем коллеге Андрее Миронове. В беседе с ФАН она рассказала об уникальном таланте артиста вжиться в любую роль.

«Я считаю, он принадлежал к тому типу актеров, которым подвластно любое амплуа. Он мог играть абсолютно все. В любом проявлении он был роскошен.

Мне безумно нравилась его совершенно невероятная работа в фильме «Обыкновенное чудо» у Марка Захарова, его выступления, где он и пел. Он прекрасно пел, танцевал», — отметила Немоляева.

Седьмого марта Андрею Миронову могло исполниться 82 года, напоминает Общественная служба новостей. Он ушел из жизни в августе 1987 года из-за кровоизлияния в мозг.