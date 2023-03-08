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Джон Бернтал вернется к роли Карателя в сериале «Cорвиголова: Рожденный заново»

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Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер Джон Бернтал вернется к роли Фрэнсиса Касла, известного как Каратель, в сериале «Cорвиголова: Рожденный заново» от Disney. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Бернтал присоединился к Чарли Коксу и Винсенту Д'Онофрио, которые изображали Сорвиголову и злодея Кингпина в шоу Netflix «Сорвиголова» и других проектах по комиксам Marvel. Помимо них, в сериале сыграет Майкл Гандольфини.

Съемки шоу начнутся в марте 2023 года в Нью-Йорке. Оно будет состоять из 18 эпизодов, что делает его самым длинным сериалом Marvel на Disney+. Премьера намечена на весну 2024 года.

Джон Бернтал дебютировал в этом амплуа в 2016-м во втором сезоне сериала «Сорвиголова» от Netflix. Вскоре он сыграл в сериале «Каратель» стриминга.

Ранее Д'Онофрио заявлял, что «Сорвиголова» от Disney будет «умнее» оригинала Netflix.

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