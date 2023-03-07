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Анна Хилькевич заявила о важности привития у детей любви к учебе

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annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич рассказала в социальных сетях, что сменила школу дочери Арианне.

Хилькевич призналась, что очень бы хотела «мягкий подход» и «безоценочную систему» в образовательном учреждении своего ребенка, но понимает, это невозможно. Артистка старается выбрать «золотую середину».

По мнению актрисы, самое важное — прививать детям любовь к учебе, научить их уметь мыслить и думать самостоятельно. Хилькевич заявила, что малыши не должны бояться трудиться и совершать ошибки.

«Все это невозможно без сильных педагогов. Внеклассные мероприятия и коммуникабельность тоже в приоритете», — поделилась звезда.

Ранее Хилькевич призналась, что не стала бы терпеть измены.

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