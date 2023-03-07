Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Актер Гармаш высказался о популярности «Чебурашки»

Российский актер Сергей Гармаш не видит смысла размышлять об оправданности успеха фильма «Чебурашка», в котором он исполнил одну из ролей. По его мнению, получилось семейное кино, которое, очевидно, понравилось отечественному потребителю.

«Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя», — задался вопросом в беседе с РИА Новости артист.

Он также рассказал, что сам съемочный процесс был увлекательным. «Мы снимали в Сочи и Кисловодске, это было здорово, у нас была прекрасная творческая группа», — цитирует Гармаша Общественная служба новостей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть