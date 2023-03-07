Актер Гармаш высказался о популярности «Чебурашки»

Российский актер Сергей Гармаш не видит смысла размышлять об оправданности успеха фильма «Чебурашка», в котором он исполнил одну из ролей. По его мнению, получилось семейное кино, которое, очевидно, понравилось отечественному потребителю.

«Зачем мне считать оправданным или неоправданным успех, когда такое количество российских зрителей тратили на это деньги? Неужели это не говорит само за себя», — задался вопросом в беседе с РИА Новости артист.

Он также рассказал, что сам съемочный процесс был увлекательным. «Мы снимали в Сочи и Кисловодске, это было здорово, у нас была прекрасная творческая группа», — цитирует Гармаша Общественная служба новостей.