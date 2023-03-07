Телеведущий Брюс Хензел осужден за вымогательство интимных фото у ребенка

Ведущий медицинских программ на телевидении Брюс Хензел приговорен к 2 годам условного осуждения. Об этом сообщает People.

Уточняется, что Хензел вымогал у девятилетней девочки интимные фотографии. 74-летний телеведущий признал себя виновным по одному пункту обвинения — в контакте с несовершеннолетним с намерением совершить преступление.

Отец ребенка сказал Хензелу, что простил его. «Доктор Брюс, вы перешли черту и нарушили обет вашей профессии, который заключается в том, чтобы не причинять вреда», — заявил он.