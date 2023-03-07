Фигуристка Медведева призналась, что ей было максимально комфортно в маске Шаурмы

Фигуристка Евгения Медведева в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, было ли ей тяжело выступать в костюме Шаурмы на шоу «Маска».

По словам спортсменки, ее маска была максимально комфортной, благодаря чему Медведева танцевала и прыгала. «Маску снимать было абсолютно не обидно, а вот то, что моя коллега по одному из телевизионных проектов, Регина Тодоренко не узнала меня, досадно. Например, я маленькая, прыгучая, на мне тяжелый костюм, значит, выносливая и, скорее всего, спортсменка», — поделилась звезда.

Медведева отметила, что не ставила себе цели скрываться, а просто хотела получить положительные эмоции. Однако никто из членов жюри не угадал, что фигуристка скрывается в костюме Шаурмы.