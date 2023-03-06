Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жена Брюса Уиллиса попросила папарацци не тревожить больного актера

close
100%
emmahemingwillis/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актриса и модель, супруга 67-летнего актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг попросила папарацци не тревожить ее больного деменцией мужа. Ее пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) цитирует издание Fox News.

Хеминг призналась, что больного деменцией человека трудно вывести на прогулку и обеспечить ему безопасность. «Конечно, обществу еще многому нужно научиться, так что я обращаюсь к фотографам и оператором, которые то и дело хотят заполучить эксклюзивные кадры с моим мужем. Пожалуйста, держите дистанцию. Я понимаю, это ваша работа, но, может, просто будете держать дистанцию? Видеооператоры, не кричите на мужа, не спрашивайте у меня о его здоровья, не гикайте», — попросила она.

По словам Хеминг, иначе становится трудно «спокойно провести мужа из точки А в точку Б».

Ранее Уиллис впервые появился на публике после новостей о болезни.

В феврале семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция. Актер ушел из кино в марте прошлого года, — тогда врачи диагностировали у него афазию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть