Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Игорь Крутой вспомнил, как совершил «неравный обмен» с Михаилом Жванецким

close
100%
Валерий Левитин/РИА «Новости»

Композитор Игорь Крутой вспомнил, как они с умершим юмористом Михаилом Жванецким обменялись подарками с автографами. Об этом пишет The Voice.

«При очередной встрече мы, конечно же, по моей инициативе совершили очень неравный обмен — я подписал и подарил Михаилу Михайловичу все свои альбомы, получив в ответ полное собрание сочинений с автографом моего великого современника», — рассказал Крутой.

Композитор подчеркнул, что считает Жванецкого одним из величайших сатириков современности. Крутой признался, что ему хотелось говорить о гениальности юмориста при каждой их личной встрече.

Ранее Крутой трогательно поздравил жену, которая «выходила его после двух операций».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть