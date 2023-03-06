Игорь Крутой вспомнил, как совершил «неравный обмен» с Михаилом Жванецким

Композитор Игорь Крутой вспомнил, как они с умершим юмористом Михаилом Жванецким обменялись подарками с автографами. Об этом пишет The Voice.

«При очередной встрече мы, конечно же, по моей инициативе совершили очень неравный обмен — я подписал и подарил Михаилу Михайловичу все свои альбомы, получив в ответ полное собрание сочинений с автографом моего великого современника», — рассказал Крутой.

Композитор подчеркнул, что считает Жванецкого одним из величайших сатириков современности. Крутой признался, что ему хотелось говорить о гениальности юмориста при каждой их личной встрече.

Ранее Крутой трогательно поздравил жену, которая «выходила его после двух операций».