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Пугачева рассказала о своей культурной жизни в Израиле

Пугачева призналась, что переболела бронхитом в Израиле

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева после традиционного «Дня желтых цветов», которое артистка с поклонниками отмечает в первое воскресенье марта, рассказала о своей культурной жизни в Израиле. Ее цитирует mk.ru.

Она отметила, что несколько дней назад посетила концерт Лаймы Вайкуле. «Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала, не поддержать ее! Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает», — заявила Пугачева.

По словам артистки, она принимает все приглашения от людей, которые ей приятны. Однако недавно она переболела бронхитом и вынуждена была воздержаться от светской жизни. «Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава богу!» — сказала она.

Вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и двумя детьми Пугачева переехала в Израиль в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Пугачева вышла на связь с поклонниками в России и разрешила весну.

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