Эмир Кустурица не приедет на закрытие фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийск

Сербский режиссер Эмир Кустурица не сможет приехать на закрытие кинофестиваля «Дух огня», президентом которого он является. Об этом сообщила ТАСС заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

«Нет, Кустурица не приедет на закрытие «Дух огня». Ему потребовалась повторная операция и лечение. Перелом сложный», — пояснила Шумакова.

В программе — работы режиссеров со всех континентов Земли. Вопреки ожиданиям скептиков, участвовать решили не только представители дружественных Китая и Индии, но и французы, немцы, японцы. Всего представлены 70 работ.

Ранее Кустурицу позвали лечиться в Россию после перелома.