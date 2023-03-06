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Шуфутинский сравнил Ларису Долину с королевой с «божественным голосом»

Михаил Шуфутинский назвал голос Ларисы Долиной божественным

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певец Михаил Шуфутинский в эфире шоу «Три аккорда» поддержал выступление Ларисы Долиной.

Артистка выступила с композицией «В Кейптаунском порту». Член жюри Шуфутинский сравнил Долину с королевой.

«Для тебя это так естественно – взять и легко спеть такую песню. Тут много текста, тут извивается голос, но для тебя это все доступно, легко, потому у тебя божественный голос. Для Ларисы Долиной – это не главная песня в ее жизни. Но она потрясающе, ювелирно ее исполнила», — высказался шансонье.

Ранее Лариса Долина призналась, что обижается, когда ее называют певицей или вокалисткой. Она назвала себя «артисткой в самом широком значении этого слова».

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