Шуфутинский сравнил Ларису Долину с королевой с «божественным голосом»

Певец Михаил Шуфутинский в эфире шоу «Три аккорда» поддержал выступление Ларисы Долиной.

Артистка выступила с композицией «В Кейптаунском порту». Член жюри Шуфутинский сравнил Долину с королевой.

«Для тебя это так естественно – взять и легко спеть такую песню. Тут много текста, тут извивается голос, но для тебя это все доступно, легко, потому у тебя божественный голос. Для Ларисы Долиной – это не главная песня в ее жизни. Но она потрясающе, ювелирно ее исполнила», — высказался шансонье.

Ранее Лариса Долина призналась, что обижается, когда ее называют певицей или вокалисткой. Она назвала себя «артисткой в самом широком значении этого слова».