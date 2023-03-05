В Израиле в новой версии сказки «Маленький принц» главный герой стал принцессой

В Израиле заново перевели на иврит сказку французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В обновленном издании главного героя в целях гендерного равенства решено было сделать девочкой, а саму повесть переименовали в «Маленькую принцессу». Об этом сообщает ТАСС.

В материале говорится, что классический вариант решено было переделать из-за новых тенденций в рамках спецпроекта сети одного из книжных магазинов. Таким образом, «Маленькая принцесса» станет первой книгой в серии изданий для детей, в которой знаменитые литературные произведения будут представлены с учетом борьбы за половое равенство: главные герои мужского пола станут женскими персонажами.

«Только 31% главных персонажей детских книг женского пола. <...> Чтобы продвигать гендерное равенство в детской литературе <...> решили запустить этот проект», — заявил издатель.

Ранее российские аналитики из сервиса «ЛитРес» назвали самые популярные книги среди детей. Согласно проведенному мониторингу, «Маленький принц» и «Гарри Поттер» — самые популярные детские произведения в России.