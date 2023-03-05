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Продюсер Дворцов заявил, что Пугачева нашла покупателя замка в Подмосковье за 1 млрд рублей

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Global Look Press/РИА «Новости»

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с kp.ru заявил, что певица Алла Пугачева уже нашла покупателя замка в деревне Грязь. При этом он заявил, что предыдущая сделка по продаже у артистки сорвалась.

«Тогда покупателем дома выступал известный бизнесмен, имя не буду называть. Он уже внес залог за замок, но попросил скидку — Пугачева не уступила, так и разошлись, — заявил Дворцов. — Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок 1 млрд рублей».

28 января издание kp.ru сообщало, что Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сняли с продажи свой замок в Грязи осенью 2022 года. Эксперты оценили недвижимость в сумму от 1 до 10 млрд руб, при этом отмечалось, что из-за низкого спроса цена на замок снизилась до 600 млн руб.

Ранее сенатор Цеков призвал лишить имущества Пугачеву и других звезд-эмигрантов.

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