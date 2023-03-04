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О рок-группе «Сектор Газа» снимут полнометражный фильм

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sektor87gaza/vk.com

Полнометражный фильм о судьбе музыканта Юрия Клинских (сценический псевдоним Юрий Хой) и группе «Сектор Газа» выйдет в прокат в 2024 году. Об этом участники коллектива сообщили в своей официальной группе во «ВКонтакте» на фоне выхода сериала о группе «Король и Шут».

«И раз уж внимание панк и рок-общественности приковано к кинематографической тематике, то и мы в этот день рады сообщить, что совместно с режиссером Владимиром Щегольковым начинаем активную работу над полноформатным художественным байопиком о жизни Юрия Клинских и группы «Сектор Газа», — говорится в источнике.

Юрий Клинских основал «Сектор газа» в Воронеже в конце 1987 года. Основатель был вокалистом и автором песен коллектива, выпустившего 15 альбомов. «Сектор газа» распался в 2000 году после смерти Клинских.

Ранее власти Воронежа поддержали идею установки памятника Юрию Хою.

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