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Анна Калашникова спровоцировала слухи о беременности

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Модель и шоувумен Анна Калашникова спровоцировала слухи о третьей беременности, пожаловавшись на отеки на светском мероприятии. Ее слова цитирует PROZvezd.

«Я уже не влезаю в комбинезон. Да, и честно говоря, с трудом надела босоножки, ноги отекли», — пожаловалась Калашникова.

Вместе с этим бывшая невеста Прохора Шаляпина прикрывала талию шлейфом и отказалась прямо отвечать на вопрос о повторной беременности.

«Я тему беременности не хочу комментировать. Могу только сказать, что мой сынок очень хочет сестренку», — заявила Калашникова.

Ранее Калашникова рассказала о подарке с бриллиантом от возлюбленного.

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