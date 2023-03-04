Анна Калашникова спровоцировала слухи о беременности

Модель и шоувумен Анна Калашникова спровоцировала слухи о третьей беременности, пожаловавшись на отеки на светском мероприятии. Ее слова цитирует PROZvezd.
«Я уже не влезаю в комбинезон. Да, и честно говоря, с трудом надела босоножки, ноги отекли», — пожаловалась Калашникова.
Вместе с этим бывшая невеста Прохора Шаляпина прикрывала талию шлейфом и отказалась прямо отвечать на вопрос о повторной беременности.
«Я тему беременности не хочу комментировать. Могу только сказать, что мой сынок очень хочет сестренку», — заявила Калашникова.
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