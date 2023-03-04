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В Калининграде открылся первый в мире Дом янтарной моды

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Виталий Невар/РИА Новости

На территории Калининградского янтарного комбината открылся первый в мире Дом янтарной моды, сообщает РИА «Новости».

«В Калининградской области открылся первый в мире Дом янтарной моды. Уникальное креативное пространство, расположившееся в одном из старинных зданий на территории Калининградского янтарного комбината, станет экспериментальной площадкой для творческой публики, художников, ювелиров», — рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Отмечается, что идея создать такое креативное пространство родилась несколько лет назад. На открытие мероприятия позвали музыкального критика Сергея Соседова и стилиста Сергея Зверева. Специально для Дома янтарной моды отреставрировали особняк 20 века, который расположен на территории комбината.

Ранее стало известно, что выставку «Панк-культура. Король и Шут» откроют на «Винзаводе».

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