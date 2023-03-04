Никита Михалков рассказал, как его прадед откусил ухо лошади

Режиссер Никита Михалков во время творческой встречи в Красноярске рассказал о своем темпераментном прадеде. Его цитируют «Аргументы и факты».

Правнук художника Василия Сурикова, уроженца Красноярска, вспомнил яркую историю о своем предке — казаке Иване Сурикове, который, по его словам, обладал даром охотника. «Он клал штуцер между ушей лошади и стрелял маралов, оленей, лосей. И когда лошадь повела ухом, он ей, лошади, ухо откусил», — сказал режисссер.

Ранее сообщалось, что Михалков обратился в суд с требованием взыскать почти 22 млн рублей со своих должников — Евгения Колмыкова и Евгения Белавкина. «В суд поступило исковое заявление от Михалкова Никиты Сергеевича о взыскании с Колмыкова Евгения Викторовича и Белавкина Евгения Игоревича задолженности по договору займа в размере 21 млн 818 тыс 354 руб», — заявил пресс-секретарь Никулинского районного суда столицы Александр Арбузов.