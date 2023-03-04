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«Чебурашку» отметили на премии «Серебряный лучник»

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«Централ Партнершип»

3 марта в Москве состоялась церемония награждения национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», в ходе которой был отмечен фильм-рекордсмен «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, сообщает ТАСС.

Картину отметили премией «Персона», которую вручили председателю совета директоров «Союзмультфильма» Юлиане Слащевой. Гран-при премии получили медиапроекты, которые развивает банк «Тинькофф». А в номинации «Антикризисные коммуникации в постковидный и санкционный период» приз забрала компания «Авито» за проект «Как улучшить восприятие безопасности платформы с помощью коммуникаций».

Награду в категории «Благотворительность» получил фотопроект «Про людей с синдромом Дауна» агентства 2BR.

После успешного «Чебурашки» (картина собрала в отечественном прокате более 6,6 миллиарда рублей) режиссер Дмитрий Дьяченко выпустил в российский прокат триллер «Бешенство» с Алексеем Серебряковым в главной роли. Подробнее о картине читайте в нашей рецензии.

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