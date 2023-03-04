Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Из-за отсутствия работы звезда фильма «Все везде и сразу» Куан лишился медицинской страховки

close
100%
Mario Anzuoni/Reuters

Звезда фильма «Все везде и сразу» и триумфатор этого предоскаровского сезона Ку Хюи Куан пожаловался на потерю медицинской страховки из-за отсутствия работы, сообщает Variety.

Актер рассказал, что сразу после завершения съемок в драме «Все везде и сразу» он страдал от безработицы. Съемки картины проходили в январе 2020 года, но ее выход был перенесен на 2 года из-за пандемии коронавируса.

Во время этого творческого перерыва Куана не звали на кастинги в новые проекты. Отсутствие работы повлекло за собой потерю медицинской страховки, которая напрямую зависит от трудоустроенности артистов в Голливуде.

«Уже понимая, что я рискую потерять страховку, я позвонил своему агенту и умолял найти мне какую угодно работу, чтобы просто выполнить минимальные требования перед страховой. Но ничего не нашлось и в 2021-м я, конечно же, лишился страховки», — признался актер.

В отчаянии Куан даже позвонил продюсерам «Все везде и сразу» до премьеры фильма и уточнил, удалась ли ему его роль. Кинобоссы поинтересовались, чем вызван вопрос актера, и Куан ответил, что после съемок его больше никуда не зовут.

«Они ответили мне, что я должен набраться терпения, и что «Все везде и сразу» может изменить ситуацию. Что, собственно, и произошло», — подытожил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть