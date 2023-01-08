Депутат Госдумы Лантратова заявила, что Смольянинов «потерял связь с Россией»

Депутат Яна Лантратова прокомментировала РИА Новости высказывания актера Артура Смольянинова, выступившего с заявлением о готовности «эмоционально» воевать на стороне ВСУ.

«Человек потерял связь со своей страной, ему ближе позиция противников. Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны», — сказала парламентарий.

По словам Лантратовой, депутатам стоит обсудить, «как и надо ли реагировать» на подобные слова известных личностей. Она добавила, что Смольянинов и критикующие Россию артисты не видели «настоящего горя» в Донбассе, так как «им было не до этого».

Актер Смольянинов в интервью заявил, что «эмоционально» готов пойти воевать за Украину. Таким образом бы он, по его словам, «защитил» одних своих «братьев» от других. При этом актер также добавил, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Ранее в Госдуме потребовали возбудить уголовное дело в отношении актера из-за этих слов.