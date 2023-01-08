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Умер бывший директор «Современника» Леонид Эрман

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ArtistMediaChannel/YouTube

Бывшего директора театра «Современник» и Московского Художественного театра Леонида Эрмана не стало 7 января в возрасте 96 лет. Об этом сообщает МХТ им. Чехова.

«Вся его долгая, наполненная свершениями жизнь была без остатка посвящена театру. Юношей он прошел войну, а в 1952-м, когда ему было 25 лет, поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ», — написано в сообщении.

Прощание пройдет 10 января в 12.00 в ритуальном зале Московского областного научно­-исследовательского клинического института.

Артист Авангард Леонтьев в беседе с mk.ru назвал Эрмана «бессребреником». «Он сочетал идеализм прекрасной любви к театру с выдающимися организаторскими способностями. Видел и знал все, все предвидел, спасал от многого театр и многих. Был легким на помощь всем, кто в ней нуждался. Идеальный директор. Нет, идеальный рыцарь театра», — поделился Леонтьев.

Леонид Эрман участвовал в создании театра «Современник» вместе с Олегом Ефремовым. За годы службы в нем он был заведующим постановочной частью и финансовым директором. Эрман также трудился в МХТ им. Чехова, в том числе на посту помощника художественного руководителя.

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