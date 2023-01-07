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Последний участник квартета братьев Уильямс умер в возрасте 100 лет

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Ray Fisher/Getty Images

Певец Дон Уильямс — последний оставшийся в живых участник оригинального квартета братьев Уильямс — умер в возрасте 100 лет. Его вдова Жанна сообщила The Hollywood Reporter, что артист умер в своем доме в Брэнсоне, штат Миссури. Смерть Уильямса наступила по «естественным причинам».

Артист родился в Уолл-Лейк в Айове, как и его братья Энди, Дик и Боб. Ему было 16 лет, когда семейная группа начала выступать в конце 1930-х. Под руководством отца Джея братья начали работать на радио, выступая вживую для WHO в Де-Мойне, WLS в Чикаго и WLW в Цинциннати.

В 1943 году братья Уильямс переехали в Лос-Анджелес, заключили контракт со студией MGM и снялись в фильмах «Джени» (1944), «Kansas City Kitty» (1944), «Ladies' Man» (1947) и «Something In The Wild » (1947).

В 1944 году группа объединилась с Бингом Кросби и выпустила хит «Swinging On A Star». Затем братья основали прибыльный ночной клуб и гастролировали вместе с Кей Томпсон с 1947 по 1951 год. Впоследствии они разделили свою группу, но ежегодно воссоединялись для участия в различных проектах.

Ранее сообщалось, что вокалист The Modernaires и обладатель «Грэмми» Алан Коупленд умер в 96 лет.

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