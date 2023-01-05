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Звезда «Эйфории» Эрик Дэйн воссоединился с бывшей женой после пятилетнего расставания

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Global Look Press

Бывшие супруги Эрик Дэйн («Эйфория») и Ребекка Гейхарт («Однажды в... Голливуде») воссоединились спустя пять лет после расставания, сообщает Just Jared.

Пару заметили во время совместного отпуска в Мексике. Актеры вместе сходили с лодки на курорте в Кабо-Сан-Лукас, нежно держась за руки.

Эрик и Ребекка объявили о своем расставании в феврале 2018 года после почти 14 лет брака. Но, несмотря на разрыв, они так и не завершили юридическое оформление своего развода. У пары есть двое общих дочерей: 12-летняя Билли и 10-летняя Джорджиа.

Летом 2022 года Дэйн, знаменитый по своей роли Кэла Джейкобса в сериале «Эйфория», признался, что не состоит в романтических отношениях и отвечает взаимностью на флирт со стороны своих поклонниц.

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