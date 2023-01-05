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Греция опровергла контакты с Британским музеем о возврате «мраморов Парфенона»

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Petros Giannakouris/AP

Власти Греции опровергли наличие контактов с Британским музеем для передачи хранящихся в нем шедевров афинского храма Парфенон в долгосрочную аренду в обмен на ценности из греческих музеев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя греческого правительства Иоанниса Иконому.

По словам Иконому, в последнее время не было новых контактов с чиновниками правительства Греции о возврате мрамора. «У нас постоянно имеется стремление к воссоединению скульптур Парфенона», — сказал он, добавив, что дальнейшего развития в этом направлении нет.

Сейчас, уточнил он, власти страны намерены продолжать добиваться максимально возможного воссоединения скульптур Парфенона в коллекции афинского Музея Акрополя.

В министерстве культуры и спорта страны также опровергли публикации в британской прессе о том, что Афины и Лондон близки к соглашению о направлении по частям для временных выставок в Греции мраморных шедевров Парфенона.

Конфликт между музеями длится с XIX века. Элементы храма на акрополе в 1802 году вывез британский посол в Османской империи лорд Томас Брюс Элгин.

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