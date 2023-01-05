Комик Андрей Бебуришвили заявил, что не стал бы спасать тонущего Гарика Харламова

Стендап-комик Андрей Бебуришвили признался, что не стал бы спасать тонущего Гарика Харламова из-за хейта со стороны поклонников Comedy Club, сообщает «СтарХит».

Юморист вспомнил скандал, который произошел с ним в ноябре 2022 года. Тогда Бебуришвили временно заменил на сцене Comedy Харламова, вынужденного сделать перерыв в съемках из-за проблем со здоровьем.

Бебуришвили рассказал, что поклонники программы восприняли новость о замене соведущего Павлы Воли враждебно и обрушились на Андрея с критикой.

«Все начали писать: «Ты негодяй! Ты его выгнал». Так обидно», — признался юморист.

После этого случая Бебуришвили заявил, что впредь будет с осторожностью приходить на выручку коллеге. «Если Харламов будет тонуть, я не пойду вообще туда. Я ему помогу, а мне скажут: «Зачем ты спас? Кто так спасает?» — отшутился Бебуришвили.