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Петросян позаимствовал шутку Галкина на «Голубом огоньке»

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@petrosyanevgeny/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Юморист Евгений Петросян позаимствовал шутку Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) во время своего выступления на «Голубом огоньке».

«Нравится, не нравится — Россия расширяется!» — сказал Петросян. При этом летом этого года Максим Галкин во время одного из своих концертов в Израиле шутил: «Нравится, не нравится — НАТО расширяется». Однако еще 8 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сказал фразу «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица.» Она была обращена к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, Петросян во время своего выступления рассказал анекдот о русофобии в Великобритании. До этого его рассказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако тогда речь шла об Эстонии.

Ранее сообщалось, что Татьяна Брухунова ответила хейтерам Петросяна, показав фото аншлага в Кремле.

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