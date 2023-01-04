Петросян позаимствовал шутку Галкина на «Голубом огоньке»

Юморист Евгений Петросян позаимствовал шутку Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) во время своего выступления на «Голубом огоньке».

«Нравится, не нравится — Россия расширяется!» — сказал Петросян. При этом летом этого года Максим Галкин во время одного из своих концертов в Израиле шутил: «Нравится, не нравится — НАТО расширяется». Однако еще 8 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин сказал фразу «Нравится — не нравится, терпи, моя красавица.» Она была обращена к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, Петросян во время своего выступления рассказал анекдот о русофобии в Великобритании. До этого его рассказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, однако тогда речь шла об Эстонии.

Ранее сообщалось, что Татьяна Брухунова ответила хейтерам Петросяна, показав фото аншлага в Кремле.