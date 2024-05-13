На Украине назвали плохими новостями решение назначить нового министра обороны России

Украинский экономист Алексей Кущ назвал предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны Российской Федерации плохими новостями для Киева. Об этом сообщается на странице Куща в социальной сети.

По словам экономиста, новое назначение является очень плохими новостями для Украины, так как в Киеве на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова, которые во время боевых действий выступают с повесткой вульгарного либерализма.

Кущ подчеркнул, что сейчас в России резко возрастет динамика военно-промышленного комплекса и произойдет наращивание военного производства». Экономист отметил роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, глубоких структурных трансформациях и адаптации к западным санкциям.

До этого председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение президента РФ Владимира Путина о назначении Белоусова министром обороны говорит о том, что на сегодня на посту нужен именно такой человек.

Ранее Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ.