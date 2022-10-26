Вышел полноценный трейлер «Чебурашки»

Вышел полноценный трейлер фильма «Чебурашка». Видео было опубликовано на YouTube.

Премьера картины состоится 1 января 2023 года. В ролях — Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Елена Яковлева, Наталья Щукина, Артем Быстров. Голосом Чебурашки стала Ольга Кузьмина, известная по сериалу «Кухня». В новом трейлере немного поменяли внешний вид культового мультипликационного героя. Его облик отличается от того, каким он был в предыдущем трейлере.

Чебурашка был придуман писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги «Крокодил Гена и его друзья». Наибольшую популярность герой приобрел после выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена».

Ранее стало известно, что игрушкой-талисманом новой экспедиции к Международной космической станции станет Чебурашка.

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