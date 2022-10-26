Джеймс Кэмерон заявил, что персонажи Marvel и DC ведут себя как студенты колледжа

Режиссер «Аватара» и «Титаника» Джеймс Кэмерон раскритиковал персонажей Marvel и DC. Его слова цитирует New York Times.

«Когда я смотрю эти захватывающие фильмы Marvel и DC, — не имеет значения, сколько лет персонажам, все они ведут себя так, как будто учатся в колледже», — поделился кинематографист. По словам Кэмерона, герои кинокомиксов не те, кто может «дать любовь и силу».

Во время сравнения своих проектов с работами Marvel и DC режиссер заявил, что старается найти свой подход к аудитории. «Я хочу делать то, чего не делают другие люди», — объяснил он.

Ранее Джеймс Кэмерон признался, что он потратил целый год на написание сценария для «Аватара 2», но в конце концов отказался от него.