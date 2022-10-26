Прокуратуру попросили проверить еще одну песню Oxxxymiron на предмет экстремизма

На песню Oxxxymiron «Ойда» пожалуются в прокуратуру из-за призывов к отделению Петербурга

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Представители Лига безопасного интернета отправят в Генеральную прокуратуру официальное обращение с просьбой проверить на признаки экстремизма песню рэпера Oxxxymiron «Ойда». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора лиги, члена Общественной палаты России Екатерину Мизулину.

По словам Мизулиной, песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. «Обращение в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета направит сегодня», — пообещала она.

Мизулина отметила, что проверить на причастность к организации экстремистской деятельности «по расколу России на почве межнациональной темы» нужно и самого рэпера.

Замоскворецкий суд Москвы 25 октября признал экстремистской Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров) «Последний звонок» за пропаганду насилия и массового убийства. В начале октября рэпер попал в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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