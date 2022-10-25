Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют супружескую пару в фильме Павла Павликовского

Актеры Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют главные роли в новом фильме польского режиссера Павла Павликовского «Остров». Об этом сообщает Variety.

Картина основана на реальных событиях. В центре истории американская пара, которая решает «построить уединенный рай» на необитаемом острове. Однако их личному счастью мешает европейская графиня, которая планирует захватить землю, чтобы построить там отель.

Согласно официальному описанию, в проекте будет показана «старомодная психологическая война», когда «соблазнение и ревность» перетекают в «сексуальную неверность, предательство и убийства».

Мара и Феникс познакомились в 2013 году на съемках фильма «Она» Спайка Джонза. Через три года они начали встречаться. А в 2017-м подтвердили свой роман. В 2020-м у них родился первенец.