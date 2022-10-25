Прокуратура взяла под контроль дело об ограблении художницы Быстрицкой

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Galina Bystritskaya/YouTube

Подмосковная прокуратура взяла под контроль дело об ограблении художницы Галины Быстрицкой. О решении ведомства сообщает «Радио 1».

Прокуратура намерена будет следить за тем, как проходит расследование дела о грабеже.

Известно, что инцидент произошел днем 23 октября в деревне Поярково. Двое преступников в медицинских масках проникли в дом 61-летней женщины и начали угрожать ей ножом. Им удалось забрать 1 млн руб. и ключи автомобиля, который полицейские впоследствии нашли брошенным. По словам Быстрицкой, преступника она встретила в гараже. «Он порезал мне горло, потому что угрожал ножом, затем я его успокоила и попросила разрезать скотч на ногах. Мы зашли ко мне в дом, и он стал вымогать деньги», — поделилась она.

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