Алена Водонаева заявила, что не намерена менять фамилию после замужества

Телеведущая Алена Водонаева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на вопрос подписчика, меняла ли она фамилию во время того, как была замужем за Алексеем Малакеевым и Алексеем Комовым.

Звезда заявила, что во время замужества осталась при своей фамилии. Также она объяснила, что не намерена менять фамилию в случае нового брака. «Я Водонаева! Всегда была, есть и буду», — написала телеведущая в личном блоге.

Водонаева и Малакеев поженились в 2009 году. В 2010 у супругов родился сын Богдан, однако в 2013 году они развелись. С Комовым звезда состояла в браке с 2018 по 2019 год.

Ранее Алена Водонаева опубликовала снимок, на котором она предстала в прозрачной блузке. Телеведущая прикрыла обнаженную часть тела рукой.