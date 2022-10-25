Алена Водонаева заявила, что не намерена менять фамилию после замужества

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Алена Водонаева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на вопрос подписчика, меняла ли она фамилию во время того, как была замужем за Алексеем Малакеевым и Алексеем Комовым.

Звезда заявила, что во время замужества осталась при своей фамилии. Также она объяснила, что не намерена менять фамилию в случае нового брака. «Я Водонаева! Всегда была, есть и буду», — написала телеведущая в личном блоге.

Водонаева и Малакеев поженились в 2009 году. В 2010 у супругов родился сын Богдан, однако в 2013 году они развелись. С Комовым звезда состояла в браке с 2018 по 2019 год.

Ранее Алена Водонаева опубликовала снимок, на котором она предстала в прозрачной блузке. Телеведущая прикрыла обнаженную часть тела рукой.

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