Мария Кожевникова рассказала о проблемах с кожей после третьих родов

close
100%
mkozhevnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Кожевникова призналась, что у нее появились проблемы с кожей после рождения ее третьего сына Василия. Этим она поделилась в социальных сетях.

Кожевникова рассказала, что у нее возникла сильная пигментация на лице. Она также опубликовала фото, продемонстрировав проблему. По словам актрисы, до этого случая она не знала, что такое возможно. «Крема с защитной даже 70 не помогают!» — сообщила Кожевникова. Она добавила, что ей помогло средств, которое продается только в Турции.

Ранее Кожевникова объяснила, почему не регистрирует брак с бизнесменом и отцом ее детей Евгением Васильевым. По ее словам, у нее было только венчание.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть