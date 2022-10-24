Мария Кожевникова рассказала о проблемах с кожей после третьих родов

Актриса Мария Кожевникова призналась, что у нее появились проблемы с кожей после рождения ее третьего сына Василия. Этим она поделилась в социальных сетях.

Кожевникова рассказала, что у нее возникла сильная пигментация на лице. Она также опубликовала фото, продемонстрировав проблему. По словам актрисы, до этого случая она не знала, что такое возможно. «Крема с защитной даже 70 не помогают!» — сообщила Кожевникова. Она добавила, что ей помогло средств, которое продается только в Турции.

Ранее Кожевникова объяснила, почему не регистрирует брак с бизнесменом и отцом ее детей Евгением Васильевым. По ее словам, у нее было только венчание.