Режиссер Тим Бертон рассказал, почему так часто работал с Джонни Деппом

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Global Look Press

Режиссер Тим Бертон рассказал, как началось его длительное сотрудничество с актером Джонни Деппом. Об этом он сообщил во время мастер-класса, проходившего в рамках Кинофестиваля имени Братьев Люмьер в Лионе, слова Бертона цитирует издание Collider.

«У меня возникла с ним связь, когда мы встретились [во время кастинга для фильма] «Эдвард Руки-ножницы»: он был похож на меня, такое белое отребье из пригорода. Это было даже не вербальное понимание. Это было что-то, что я чувствовал. Ему нравились персонажи, ему было интересно играть ради искусства, а не ради денег. Было захватывающе видеть, как кто-то играет разные вещи, идея об этой трансформации от фильма к фильму меня всегда захватывала», — поделился Бертон.

За свою карьеру Джонни Депп принял участие в восьми проектах Бертона: снялся в картинах «Эдвард Руки-ножницы», «Эд Вуд», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Алиса в Стране чудес» и «Мрачные тени», а также озвучил главного героя в мультфильме «Труп невесты».

В ходе мастер-класса Бертон рассказал, что черпает вдохновение в европейских сказках, немецком экспрессионизме и классических фильмах о монстрах, которые, по его словам, начал смотреть прежде, чем научился ходить и говорить.

23 ноября на Netflix должна состояться премьера следующего проекта режиссера — сериала «Уэнсдей», который стал спин-оффом «Семейки Аддамс».

Ранее Бертон назвал фильм «Дамбо» своеобразной автобиографией, а компанию Disney — «ужасным цирком», из которого «нужно бежать».

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